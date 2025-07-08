Сохранят ли власть японские консерваторы? Прогноз

Кандидаты, поддерживаемые оппозицией, опережают своих соперников из правящей коалиции на выборах в Палату советников Японии, показал опрос Kyodo News.

Cогласно опросу, 36,6 % респондентов поддерживают оппозиционных кандидатов, в то время как за правящую Либерально-демократическую партию Японии (ЛДПЯ) готовы проголосовать 20,5 % опрошенных. Рейтинг одобрения кабинета министров Сигеру Исибы упал до 25,4 %, что на 7 % ниже, чем в предыдущем опросе. Это указывает на вероятность того, что правящая коалиция под его руководством не сможет сохранить большинство в верхней палате, состоящей из 248 мест после выборов 20 июля.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов прогнозирует, что «ЛДПЯ потерпит поражение на выборах в верхнюю палату парламента Японии и потеряет определенное количество мест. К тому же не исключено, что союзник ЛДПЯ по правящей коалиции партия «Комейто» тоже ослабит свои позиции. Дело в том, что слишком много проблем накопилось и внутри Японии, и вокруг нее. При этом оппозиция увеличит свое представительство. Однако коалиционное правительство сохранится, но при этом удельный вес оппозиции в нем и ее значимость возрастет».

Однако эксперт считает, что «несмотря на постепенную утрату популярности ЛДПЯ в обозримом будущем не потеряет свои политические позиции и не отойдет от кормила власти. Оппозиция раздроблена, в ее рядах наблюдается разброд и шатаний, нет единой платформы, объединяющих начал. Поэтому в обозримой перспективе оппозиция не представляет сейчас серьезной угрозы для ЛДПЯ».