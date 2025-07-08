Нетаньяху: Израиль не согласится на создание суверенной Палестины

Израиль не даст согласие на формирование полноценного суверенного палестинского государства и передачу ему ключевых полномочий, в первую очередь, в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 июля.

"Думаю, что у палестинцев должны быть все полномочия на самоуправление, но ни одного - на то, чтобы угрожать израильтянам. Это означает, что определенные полномочия, к примеру, касающиеся безопасности в целом, всегда будут сосредоточены в наших руках", - ответил он на вопрос, считает ли он возможным двухгосударственное решение ближневосточного вопроса.

"И никто в Израиле не согласится на что-либо другое, поскольку мы не намерены совершать самоубийство", - подчеркнул премьер. "Мы выработаем мир, в котором наша безопасность, суверенные полномочия в сфере безопасности всегда будут оставаться наших руках", - добавил он. "Люди будут говорить: "Это неполноценное государство палестинцев, это не государство". Нам плевать", - указал политик.