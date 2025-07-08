FT: Евросоюз намерен покрыть бюджетный дефицит Украины в $19 млрд

Европейский союз прорабатывает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году, включая авансовые займы от Группы семи (G7). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет британское издание Financial Times (FT).

"Усиливается беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году для облегчения финансового положения Украины, вынуждены пересчитать свои расходы и понять, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть", - сказал изданию неназванный европейский чиновник.

По данным FT, Еврокомиссия в 2025 году уже скорректировала финансовые потоки, связанные с Украиной в условиях продолжающегося конфликта. Прежде всего, рассматривается вариант выделения на военные нужды Киева двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как "внебюджетные внешние транши" и одновременно будут засчитываться в целевые показатели расходов на национальную оборону.

Еще одним вариантом помощи Украине может стать предоставление кредита на $50 млрд из замороженных активов РФ или реинвестирование этих средств в более рисковые классы активов.

В Киеве уже не раз признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать лишь военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Вместе с тем большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов.