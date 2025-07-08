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Общество
В Крыму ожидается аномальная жара с 8 по 12 июля
8 июля 2025 / 13:14
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС
В Крыму в период с 8 по 12 июля прогнозируется аномально жаркая погода, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. Об этом заявили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), передает ТАСС.
"В Крыму с 8 по 12 июля ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - сказано в сообщении.
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