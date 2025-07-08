В Крыму ожидается аномальная жара с 8 по 12 июля

В Крыму в период с 8 по 12 июля прогнозируется аномально жаркая погода, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. Об этом заявили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), передает ТАСС.

"В Крыму с 8 по 12 июля ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - сказано в сообщении.