Сохранят ли власть японские консерваторы? Прогноз
8 июля 2025 / 14:21
Антироссийские санкции вновь в повестке Трампа?
8 июля 2025 / 13:03
Эксперт Брутер: перемирие в Газе не решает главную проблему
8 июля 2025 / 13:00
Безопасность
Грушко отметил, что НАТО и ЕС готовятся к военному конфликту с Россией
8 июля 2025 / 13:28
© Александр Щербак/ ТАСС
Североатлантический альянс и Европейский союз ведут подготовку к военному противостоянию с Россией. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.
"Проведен важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме. Фактически, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и ЕС. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Россией", - указал замглавы МИД РФ.
Актуально