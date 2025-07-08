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Грушко отметил, что НАТО и ЕС готовятся к военному конфликту с Россией
8 июля 2025 / 13:28
Грушко отметил, что НАТО и ЕС готовятся к военному конфликту с Россией
© Александр Щербак/ ТАСС

Североатлантический альянс и Европейский союз ведут подготовку к военному противостоянию с Россией. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.

"Проведен важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме. Фактически, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и ЕС. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Россией", - указал замглавы МИД РФ.

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