Минздрав Газы сообщил о 100 погибших за сутки в результате атак Израиля

По меньшей мере 100 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по сектору Газа за прошедшие сутки. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава.

Сообщается, что за минувшие сутки в больницы сектора Газа поступило 105 погибших и 356 пострадавших в результате ударов Армии обороны Израиля по региону. "Часть пострадавших все еще остаются под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи и сотрудники службы гражданской обороны", - отмечают в министерстве.

Кроме того, уточняется, что в последние 24 часа не менее 7 человек были убиты и более 74 получили ранения в ходе атак военнослужащих еврейского государства на палестинцев, стоящих в очереди у пунктов выдачи гуманитарной помощи.

По данным Минздрава, общее число жертв агрессии со стороны Израиля с 7 октября 2023 года увеличилось до 57 523, более 136 617 пострадали. Количество пострадавших с 18 марта текущего года, когда Израиль возобновил боевые действия в Газе, выросло до 24 576, еще 6 964 человека погибли.

18 мая Израиль объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее цель - окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, по итогам операции армия намерена взять под контроль всю территорию сектора Газа.