Госдума утвердила Никитина на должность министра транспорта РФ

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания единогласно поддержали утверждение Андрея Никитина на должность министра транспорта России.

Некоторое время назад профильный комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате утвердить его кандидатуру на этой позиции. Согласно действующему законодательству ряд федеральных министров, в том числе глава Минтранса, назначаются президентом после утверждения их кандидатур нижней палатой парламента.

"Теперь решение будет направлено президенту нашей страны и председателю правительства для последующих решений", - отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

За кандидатуру Никитина проголосовали все пять думских фракций - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".

Замминистра транспорта Никитин был назначен президентом и. о. главы ведомства утром 7 июля. На посту Никитин сменил Романа Старовойта, который был отправлен в отставку. Старовойт возглавлял Минтранс с мая прошлого года. В понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко информировала о том, что он был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия - суицид.