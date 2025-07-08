NYT: число погибших из-за наводнения в Техасе возросло до 104

В американском штате Техас погибли по меньшей мере 104 человека из-за наводнения, вызванного ливнями и разливом реки Гуадалупе. Об этом информировала газета The New York Times.

По данным издания, среди погибших не менее 28 детей. Продолжаются поисково-спасательные операции.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил о намерении посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. В минувшее воскресенье он объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас.