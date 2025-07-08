Пашинян заявил о намерении возглавить движение против Армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует лично возглавить движение против Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Он отметил, что Первопрестольный Эчмиадзин (руководящий орган ААЦ) захвачен "антинациональной и антигосударственной группой" и должен быть освобожден. "Я буду возглавлять это освобождение", - указал он в своем Telegram-канале.

В последние годы отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились, особенно после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал его отставки и критиковал за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха.

Ранее Пашинян отмечал, что католикос всех армян Гарегин II и некоторые архиепископы не соблюдают обет безбрачия и должны отказаться от сана. Со своей стороны, в ААЦ назвали недопустимым посягательство властей Армении на престол и канонические принципы церкви, призвав освободить всех задержанных представителей духовенства.