Голикова констатировала рост числа россиянок, которые отказываются от абортов

Доля женщин в России, которые отказываются от прерывания беременности, достигла почти 25%, в 2024 году сохранено около 42 тыс. детей, которые могли не появиться на свет. На это обратила внимание вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции КПРФ.

"Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, увеличилась почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать. Но, тем не менее, благодаря этому по итогам прошлого года сохранено практически 42 тыс. рождений", - отметила она.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, в России повышается доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За последние пять лет количество процедур ЭКО выросло на 27%, до 109 тыс. В 2024 году после ЭКО родилось немногим более 32 тыс. детей.