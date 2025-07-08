В Малайзии анонсировали на октябрь крупнейший в истории саммит АСЕАН

Намеченный на октябрь 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), предположительно, станет крупнейшим в истории, так как в мероприятиях примут участие страны-партнеры объединения и главы других государств. С таким анонсом выступил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает агентство Bernama.

"Октябрьский саммит АСЕАН, по всей видимости, будет самым динамичным из всех проведенных ранее, так как в нем примут участие не только страны-участницы АСЕАН и постоянные партнеры, такие как Япония, Южная Корея и Китай, но и многие другие", - указал он.

Встреча лидеров АСЕАН состоится в Куала-Лумпуре 26-28 октября. Анвар отметил, что участие в ней подтвердили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Канады Марк Карни, свое намерение приехать также выразил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Он также назвал присутствие на саммите международных партнеров "масштабным начинанием".

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. Сейчас она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли Малайзии.