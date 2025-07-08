Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 202 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68 251 беспилотник, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 162 танка и другие боевые бронемашины, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 129 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 832 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.