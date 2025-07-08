Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сограждан с Днем семьи, любви и верности. Текст послания размещен на сайте кабмина.

"Этот праздник олицетворяет многовековые исторические традиции и ценности семьи, где от родителей к детям передаются обычаи, знания и опыт. Сегодня поддержка рождаемости и многодетности, забота о старшем поколении, повышение благосостояния россиян - приоритет государственной политики. Активная работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта "Семья". Во всех регионах страны реализуются важные соцпроекты, проводятся значимые мероприятия, нацеленные на улучшение демографии, увеличение продолжительности жизни", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, в России гордятся многодетными семьями, а также трудовыми и творческими династиями. С особым уважением в стране чтятся родители бойцов специальной военной операции, которые воспитали истинных патриотов, мужественно защищающих национальные интересы, подчеркнул Мишустин.