Грушко отметил, что фантазии Евросоюза в санкциях бьют через край

Фантазии Евросоюза по части санкций бьют через край, но Россия имеет достаточный опыт, чтобы противостоять санкционному давлению. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с ТАСС.

Он прокомментировал недавнее заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что ЕС готовится применить самый жесткий пакет санкций в отношении России, отметив, что "самая жесткая санкция, которую ввел Евросоюз, было молчание ягнят в связи со взрывами "Северного потока".

"Трудно сказать, что они еще они могут придумать. Но нам известно, что по части санкций фантазия у них бьет через край. Но мы уже накопили достаточный опыт противостояния санкционному давлению - как в плане обеспечения интересов нашего социального развития и экономики, так и с точки зрения введения ответных санкций", - указал Грушко.