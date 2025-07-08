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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 305 военных
8 июля 2025 / 15:58
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 305 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 185 военнослужащих, "Запад" - более 205 военнослужащих, "Юг" - свыше 190, "Центр" - более 430, "Восток" - до 215, "Днепр" - до 80 военнослужащих, указали в МО РФ.
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