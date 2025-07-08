Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 305 военных

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 305 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 185 военнослужащих, "Запад" - более 205 военнослужащих, "Юг" - свыше 190, "Центр" - более 430, "Восток" - до 215, "Днепр" - до 80 военнослужащих, указали в МО РФ.