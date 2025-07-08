Во Франции три человека попали в реанимацию из-за нападения пчел

Сотни пчел напали на прохожих в городе Орийяк (департамент Канталь), три человека оказались в реанимации. Об этом информировал телеканал BFMTV.

Сообщается, что инцидент произошел в центре города 6 июля. Пчелиный рой из улья, расположенного на террасе одной из гостиниц, в течение нескольких минут атаковал прохожих. В результате укусов пострадали 24 человека, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Причина такого поведения пчел пока не установлена. Пчеловод Валид Лулиди в комментарии для телеканала охарактеризовал происшествие с массовым нападением пчел как "очень редкое" и нетипичное.