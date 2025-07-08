Песков: Москва все еще ждет от Киева сроков нового раунда переговоров

Россия ждет от украинской стороны сроков очередного раунда прямых переговоров двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут утверждены, а мы рассчитываем, что это будет сделано, мы сразу об этом проинформируем", - отметил представитель Кремля.

Москва и Киев по итогам двух раундов переговоров, которые состоялись в Стамбуле 16 мая и 2 июня, согласовали обмен пленными по формуле "1000 на 1000", а также договорились о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны как минимум 1 000 человек.