Голикова: число россиянок репродуктивного возраста к 2046 году уменьшится до 27 млн

В России число женщин репродуктивного возраста на сегодняшний день составляет 34 млн, к 2046 году их количество уменьшится до 27 млн. На это обратила внимание вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции КПРФ.

"Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, число женщин в репродуктивном возрасте составляло у нас немногим больше 39 млн. Сегодня это 34 млн, а к 2046 году это будет чуть больше 27 млн человек. То есть мы с вами живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения", - отметила она.

Вместе с тем категория женщин в возрасте 20-29 лет к следующему году будет самой низкой по численности - 7,18 млн человек. Вице-премьер указала, что их число возрастет только к 2038 году, до 9,38 млн.

По ее словам, среди жителей России также сохраняется ориентация на двух- и трехдетную семью. "Соответственно, так считают 38% и 39%. 10 лет назад граждане ориентировались на одного или двух детей. На одного - 53%, а на троих - 28%. При этом за десятилетие заметно сократилась доля тех, кто считает достаточным рождение одного ребенка - с 10% до 3%", - подчеркнула Голикова.

Кроме того, согласно ее данным, средний возраст всех рождений в стране составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка - 26.