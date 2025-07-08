Киев будет вынужден отказаться от намерения "в кратчайшие сроки" вернуть потерянные территории ради окончания конфликта. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью украинской службе "Би-би-си".

По его словам, на нынешнем этапе "Украина при всей поддержке Запада не в состоянии" вернуть потерянные территории "в кратчайшие сроки без серьезных человеческих жертв".

"Со стороны Запада несправедливо подталкивать Украину к немедленному освобождению всех территорий. Есть цена для восстановления Украины как независимого и автономного государства", - указал Павел, отметив, что такой ценой может быть "временная" потеря территорий, которая "не будет признана".

Он считает, что после окончания украинского конфликта и "достижения мирного соглашения" Европа могла бы начать обсуждение с РФ вопросов безопасности, а также "сотрудничества и бизнеса, которые вели раньше".

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.