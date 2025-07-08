ВЦИОМ: почти 50% жителей России назвали семью главной традиционной ценностью

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 49% россиян считают главными ценностями в стране крепкую семью, воспитание детей и уважение к старшим.

"Абсолютным приоритетом является крепкая семья, она стабильно занимает первое место, что подтверждает ее статус главной традиционной ценности. Представления наших сограждан о традиционных российских ценностях также, прежде всего, сосредоточены вокруг семьи. То есть семья - это эмоциональное и нравственное ядро коллективной идентичности", - следует из материалов соцслужбы.

По данным опроса, 84% российских граждан сегодня считают важным сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

Вместе с тем второй по значимости ценностью для респондентов являются патриотические установки (34%). "Почти такое же значение придается гуманистическим ориентирам - человеколюбию, взаимопомощи, широте души. При этом культурно-религиозные и национальные ценности (религия, искусство, трудолюбие, суверенитет) менее важны, они скорее дополняют общую картину", - сказано в исследовании.

Как отмечается, 65% участников исследования готовы следовать традиционным духовным принципам, даже если они не соответствуют современной реальности. Среди молодежи 45% опрошенных с такой позицией не согласны, тогда как в группах старше 40 лет поддержка составляет 71-75%.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 июня 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет.