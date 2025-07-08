Мантуров: Россия не ограничена в странах, с которыми могла бы выстраивать кооперацию

Россия не ограничена в количестве стран, с которыми она могла бы сотрудничать и рассчитывает на совместные проекты на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в рамках "Иннопром-2025".

"Мы не ограничены в перечне стран, с которыми мы готовы выстраивать свою кооперацию. Поэтому, как и до этого, так и в будущем мы рассчитываем на совместные проекты на взаимовыгодных условиях, если это будет интересно нашим партнерам", - отметил он.

Первый зампред правительства РФ также подчеркнул, что Россия чувствует себя уверенно в таких отраслях, как атомная и космическая, химическая промышленность, в сфере минеральных удобрений, оборонно-промышленного комплекса и ряда других. "Где мы чувствуем себя абсолютно уверенно, с надежными компетенциями, и готовы приглашать к совместным проектам наших партнеров", - указал он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной - партнером выставки является Саудовская Аравия.