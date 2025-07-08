Президент РФ отметил растущую популярность криптовалюты у коррупционеров

Президент России Владимир Путин обратил внимание на информацию Росфинмониторинга о том, что криптовалюту стали чаще использовать при коррупционных расчетах.

Речь об этом зашла на встрече главы государства с руководителем ведомства Юрием Чиханчиным. Тот отметил, что коррупционные преступления "совершаются, как правило, с криптовалютой и через аффилированных лиц".

"Использование криптовалюты в расчетах увеличилось?" - поинтересовался президент. И получил утвердительный ответ.

Вместе с тем Путин акцентировал внимание на международных теневых площадках, которые сегодня используют преступники и на сокращение сделок с валютами недружественных стран - долларом, евро и фунтами. Кроме того, его заинтересовало определение "неттинга". "Но вы прослеживаете все, да?" - уточнил российский лидер.