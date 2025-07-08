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Интеграция
ЕП одобрил присоединение Болгарии к еврозоне с начала 2026 года
8 июля 2025 / 17:59
© EPA/ PATRICK SEEGER/ТАСС
Европейский парламент (ЕП) поддержал присоединение Болгарии к зоне евро с начала 2026 года. Голосование состоялось в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляция велась на сайте парламента.
За доклад о выполнении Софией всех требований для присоединения к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против высказались 69 членов ЕП, еще 79 депутатов воздержались.
В Болгарии решение о переходе на евро повлекло за собой протесты. Так, 28 июня манифестанты требовали отставки правительства. Противники замены болгарского лева единой европейской валютой полагают, что это навредит республике и ее экономике, а также приведет к ограничению суверенитета страны.
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