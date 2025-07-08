ЕП одобрил присоединение Болгарии к еврозоне с начала 2026 года

Европейский парламент (ЕП) поддержал присоединение Болгарии к зоне евро с начала 2026 года. Голосование состоялось в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляция велась на сайте парламента.

За доклад о выполнении Софией всех требований для присоединения к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против высказались 69 членов ЕП, еще 79 депутатов воздержались.

В Болгарии решение о переходе на евро повлекло за собой протесты. Так, 28 июня манифестанты требовали отставки правительства. Противники замены болгарского лева единой европейской валютой полагают, что это навредит республике и ее экономике, а также приведет к ограничению суверенитета страны.