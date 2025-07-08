ТАСС: прощание с Романом Старовойтом состоится 10 июля в ЦКБ

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в четверг в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "прощание со Старовойтом состоится 10 июля в ЦКБ с 09:00 до 11:00 мск".

В понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко информировала о том, что в Одинцовском городском округе было найдено тело Старовойта с огнестрельным ранением, основная версия случившегося - суицид.

Утром 7 июля Старовойт был отправлен в отставку президентским указом. Он возглавлял Минтранс с мая прошлого года. До этого с 2019 года был главой Курской области.