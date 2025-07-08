Путин и Мирзиёев обсудили развитие отношений Москвы и Ташкента

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие отношений между двумя странами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Собеседники также поговорили о совместных проектах двух стран.

"Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - указали в Кремле.

Отмечается, что лидеры "условились и далее поддерживать регулярные личные контакты".