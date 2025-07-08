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Политика
Путин и Мирзиёев обсудили развитие отношений Москвы и Ташкента
8 июля 2025 / 18:42
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие отношений между двумя странами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.
"Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Собеседники также поговорили о совместных проектах двух стран.
"Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - указали в Кремле.
Отмечается, что лидеры "условились и далее поддерживать регулярные личные контакты".
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