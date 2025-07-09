Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула три требования в отношении Китая, в том числе ограничение сотрудничества с Россией, в преддверии юбилейного саммита ЕС - КНР, который состоится 24 июля, не предложив никаких ответных уступок со стороны Евросоюза.

"То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений Брюсселя и Пекина", - заявила она, выступая с речью об отношениях с КНР на сессии Европарламента в Страсбурге. По словам фон дед Ляйен, якобы "неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе".

Кроме того, она потребовала от Китая открытия своего рынка для товаров и услуг от европейских производителей и ограничения государственной поддержки китайской промышленности.

"Европейским компаниям становится все сложнее вести бизнес в Китае. Продукция ЕС постоянно дискриминируется в сфере государственных закупок из-за китайской политики "Покупай китайское", в результате товары и услуги, производимые в Китае автоматически получают преимущество в 20% в тендерах. Это просто нечестно", - отметила глава ЕК, предупредив, что сообщество будет принимать "собственные действия", применяя различные пошлины, если решения найти не удастся.

Вместе с тем она увязала с китайскими "госсубсидированием промышленности" введение ЕС в 2024 году пошлин на китайские электромобили в размере от 17% до 35%.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала КНР сократить ограничения на экспорт редкоземельных элементов и предупредила, что ЕС "не потерпит" якобы осуществляемых со стороны Китая кибератак и "попыток политического вмешательства".

Саммит ЕС - КНР, на котором стороны будут отмечать 50-летие дипотношений состоится в Пекине 24 июля.

По данным европейского издания Politico, китайскую сторону на этом саммите будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. Председатель КНР Си Цзиньпин воздержится от участия в нем.