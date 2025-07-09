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В России признали нежелательной организацией Йельский университет
8 июля 2025 / 19:17
В России признали нежелательной организацией Йельский университет
© f11photo/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Йельский университет (Yale University). Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

"Йель оправдывает средства, выделенные на дискредитацию органов государственной власти России. Речь о Йельском университете (Yale University, США), образовательно-интервенционную деятельность которого Генпрокуратура признала нежелательной", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что университет обучает оппозиционных лидеров иностранных государств в Школе международных отношений, которая работает на базе американского учебного заведения. 

"Университетом осуществляется работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ", - говорится в сообщении.

Йельский университет - исследовательский университет США. Один из ведущих вузов мира, входит в "Лигу плюща". 

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