Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Йельский университет (Yale University). Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

"Йель оправдывает средства, выделенные на дискредитацию органов государственной власти России. Речь о Йельском университете (Yale University, США), образовательно-интервенционную деятельность которого Генпрокуратура признала нежелательной", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что университет обучает оппозиционных лидеров иностранных государств в Школе международных отношений, которая работает на базе американского учебного заведения.

"Университетом осуществляется работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ", - говорится в сообщении.

Йельский университет - исследовательский университет США. Один из ведущих вузов мира, входит в "Лигу плюща".