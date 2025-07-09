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Лукашенко рассказал о самой лучшей работе
8 июля 2025 / 19:32
Лукашенко рассказал о самой лучшей работе
© БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения агрокомбината "Заря" в Могилевской области признался, что считает работу руководителя хозяйства самой лучшей.

"Самая лучшая работа - руководителем хозяйства. Поверь мне, я семь лет отработал руководителем. Свою работу сравниваю - мне ночью снятся поля", - отметил он, обращаясь к гендиректору агрокомбината Екатерине Заровской. Соответствующее видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

Согласно данным пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко также подчеркнул, что подобные хозяйства, которые эффективно работают, не имеют долгов перед государством и банками, нужно дополнительно стимулировать в реализации тех или иных проектов. 

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