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Политика
Жена Макрона не подала руку супругу при выходе из самолета
8 июля 2025 / 19:41
Жена Макрона не подала руку супругу при выходе из самолета
© EPA/ THIBAULT CAMUS/ POOL/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон протянул руку своей жене Брижит, когда она спускалась с трапа самолета в Великобритании, однако она ее проигнорировала. Соответствующую трансляцию распространила газета The Independent.

Глава государства спустился первый, после этого сразу подал руку, чтобы помочь своей супруге. Согласно видео, в это время наследник британского престола принц Уэльский Уильям и его жена принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) встречали их вблизи воздушного судна.

26 мая американское агентство Associated Press показало видео прилета Макрона во Вьетнам. На кадрах виден силуэт президента Франции, все еще находящегося внутри самолета, в этот момент появляются руки его жены, которая быстро поднесла руку к лицу мужа, будто дав пощечину.

BFM TV в этой связи отмечает, что Макрон выглядел удивленным, но быстро повернулся для приветствия встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Французский лидер, как обычно, протянул жене руку, но она ее не приняла. 

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