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Мишустин обозначил приоритетные задачи судостроения
8 июля 2025 / 19:57
Мишустин обозначил приоритетные задачи судостроения
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

В числе приоритетных задач России в области судостроения остаются развитие торгового флота, освоение выпуска танкеров-газовозов, увеличение группировки атомных ледоколов. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на "Иннопроме".

"В судостроении среди основных задач - создание торгового флота и мощностей для строительства крупнотоннажных кораблей, а также освоение выпуска танкеров-газовозов. Отдельная большая работа связана с наращиванием группировки атомных ледоколов, необходимых для круглогодичной навигации по Северному морскому пути", - отметил он.

Отдельное внимание премьер-министр уделил развитию кооперации внутри страны. По его словам, на сегодняшний день уже более 30 отечественных предприятий привлечены к изготовлению около сотни видов критически важного судового оборудования. 

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