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Политика
Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать "Электросети" Карапетяна
8 июля 2025 / 20:48
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, предполагающий национализацию ЗАО "Электрические сети Армении", находящегося во владении арестованного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
"Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал пакет законов о внесении изменений в закон "Об органе по регулированию общественных услуг", о внесении изменений и дополнений в закон "Об энергетике", - сказано сообщении.
На прошлой неделе парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию ЗАО "Электрические сети Армении".
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