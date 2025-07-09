Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, предполагающий национализацию ЗАО "Электрические сети Армении", находящегося во владении арестованного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал пакет законов о внесении изменений в закон "Об органе по регулированию общественных услуг", о внесении изменений и дополнений в закон "Об энергетике", - сказано сообщении.

На прошлой неделе парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию ЗАО "Электрические сети Армении".