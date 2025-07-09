Трамп введет импортные пошлины в размере 10% в отношении стран БРИКС

США введут импортные пошлины в размере 10% в отношении стран - участниц БРИКС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.

"Если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только на этом основании", - сказал он, отметив, что эти меры будут приняты "довольно скоро". "БРИКС создали, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам. БРИКС создали, чтобы повредить нашему доллару и сделать так, чтобы он прекратил быть стандартом", - указал Трамп.

"Если они хотят играть в эту игру, я тоже могу в нее поиграть", - подчеркнул он. "Если вы входите в БРИКС, то будете платить пошлины в размере 10% только за одно это", - добавил он.

"БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьезную угрозу. Но они пытаются уничтожить доллар, чтобы другая страна могла задавать стандарты", - подчеркнул президент США. "Если мы лишимся того, что доллар является мировым стандартом, это будет как поражение в масштабной мировой войне. Мы уже не будем прежней страной. Мы этого не допустим", - акцентировал он. "Доллар - правит. Мы обеспечим, что так и будет", - заверил политик.

Некоторое время назад государства БРИКС в совместном коммюнике по итогам саммита в Рио-де-Жанейро выступили против односторонних торговых и финансовых мер, в том числе повышения пошлин и создания нетарифных ограничений, которые влекут за собой "возникновение торгового дисбаланса и противоречат нормам ВТО".