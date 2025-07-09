Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство

Саммит БРИКС в Бразилии подтвердил, что эта организация развивается постепенно, но неуклонно. То, что мы видим сейчас – это результат поступательного и планомерного развития данной структуры. БРИКС это уже не четыре страны, как было в начале, а достаточно большое количество стран. В Бразилии присутствовали более тридцать лидеров стран. БРИКС безусловно является платформой объединяющей мировое большинство в желании сформировать новый миропорядок, как в экономической, так и в геополитической сфере. Состоявшийся саммит – еще один шаг в этом направлении.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/52d9769520a0f42374d65c1d50971857/