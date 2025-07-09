Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми

Президент Белоруссии Лукашенко периодически поворачивается то на Восток, то на Запад, потому что перед ним стоит нетривиальная задача: свести концы с концами в стране, в которой нет сырья и не самая развитая промышленность. Он играет, и с Россией, и с Европой, он лучший друг Венесуэлы, и одновременно пытается помириться с американцами. Можно предположить, что Лукашенко не имеет никакой идеологической направленности в пользу России или Запада. Главный его интерес – продолжение своей власти. Проблема не в том, что Батька нам не друг, а союзник, проблема в том, что об этом всегда нужно помнить.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/bac5ab666cf987e824b4440ead495e4f/