ОПЕК+ наращивает предложение нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Цены на нефть 7 июня выросли за сессию более чем на 1% на фоне признаков сильного спроса, несмотря на влияние более высокого, чем ожидалось, повышения добычи ОПЕК+ в августе, а также опасения относительно потенциального негативного влияния на мировой спрос пошлин США. Рынок активно отыгрывал субботнее решение ОПЕК+ волатильностью: котировки Brent в начале сессии ушли к $67, но позже вплотную приблизились к рубежу $70.

По итогам торгового дня фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 2,1%, достигнув отметки $69,73 за баррель. Нефть марки US West Texas Intermediate (WTI) стоила $68,04, увеличившись на 1,6%.

5 июля восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман) решили увеличить нефтедобычу в августе на 548 тыс. баррелей в сутки (б/с), что превышает повышение на 411 000 б/с, которое они осуществили за предыдущие три месяца.

Дополнительные обязательства в рамках ОПЕК+ о сокращении предложения на 1,65 млн б/с действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее — еще на 2,2 млн — постепенно отменяются с апреля.

Начиная с мая, страны договорились ускорить выход из «добровольных» ограничений: во втором месяце весны они добывали на 411 000 баррелей в сутки больше, чем в апреле; также на 411 000 б/с «восьмерка» расширила лимиты на июнь и июль.

Июльская резолюция картеля объясняется «стабильными перспективами развития мировой экономики и текущими благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти». Темп корректировки соответствует четырехмесячному плану по росту добычи углеводородов, отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте ОПЕК.

Постепенное увеличение добычи могут поставить на паузу в зависимости от ситуации на рынке. Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на 3 августа.

Решение ОПЕК+ возвращает на рынок около 80% от добровольных сокращений добычи в объеме 2,2 млн б/с. Однако, по накопленным вторичным данным, фактический рост добычи оказался меньше запланированного, а бо́льшая часть поставок осуществлялась из Саудовской Аравии.

Фактор предложения определенно улучшается, однако более высокий спрос также остается выше ожиданий. Скажем, статистика туристической отрасли показала, что рекордное число американских граждан отправилось в автомобильные и воздушные путешествия 4 июля — дату празднования Дня независимости США.

Демонстрируя уверенность в спросе на нефть, Саудовская Аравия 6 июля повысила августовскую цену на свою флагманскую нефть марки Arab Light до четырехмесячного максимума для Азии. Bloomberg фиксирует, что планка индексации — выше ожиданий аналитиков: согласно прайс-листу Saudi Aramco, в августе премия (к региональному бенчмарку Oman/Dubai), с которой госконцерн продает свою смесь Arab Light в Азию, вырастет на $1 за баррель — до $2,20 за баррель; а результаты опроса трейдеров и НПЗ показали, что рынок ожидал повышения цен только на $0,65 за баррель.

Но оптимизм Эр-Рияда в устойчивости рынка на самом деле умеренный, учитывая тот факт, что Aramco готовит распродажу активов в рамках адаптации своей бизнес-модели к вызовам рынка, связанным с затяжным снижением цен на нефть.

4 июля Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность продажи активов в сфере энергетики в рамках масштабных усилий по высвобождению средств и сокращению расходов. К распродаже компанию подталкивают власти королевства, требуя от Aramco увеличения прибыли и выплат государству. Как известно, Саудовская Аравия, которой напрямую принадлежит более 80% акций Aramco, в значительной степени зависит от выплат концерна, которые включают роялти, налоги и дивиденды.

Между тем геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке сохраняется. Йеменские хуситы, поддерживающие Иран, заявили 7 июля, что грузовое судно, которое они атаковали ракетами и дистанционно управляемыми катерами, начиненными взрывчаткой, затонуло в Красном море.

Как дальше будет развиваться ситуация на глобальном рынке нефти — непонятно. Инвестиционные группы расходятся в прогнозных сценариях. Цена Brent выше $70 баррель, которую, скажем, ждет инвестбанк Barklays, видится приемлемой для нефтеэкспортеров (аналитики Barclays повысили прогноз по цене нефти марки Brent на 2025 год на $6, до $72 за баррель; на 2026 год прогноз вырос на $10, до $70 за баррель, следует из обзора банка Wall of worry — Turning bullish («Стена беспокойства — поворот к оптимизму»), но это вовсе не консенсус.

Эксперты Morgan Stanley, напротив, ждут падения цен на нефть к $60 за баррель к началу 2026 года на фоне снижения геополитических рисков и значительного роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК.

Схожая позиция по динамике «бочки» — и от аналитиков Goldman Sachs: «Субботнее решение ОПЕК+ резко увеличить добычу нефти в августе может повлечь за собой избыток предложения во втором полугодии и «отправить» цены в область $60 за баррель».

В свою очередь агентство Bloomberg также предвидит падение цены «бочки» ниже $60 за баррель на фоне резолюции ОПЕК+ о наращивании предложения и «агрессивной» политики альянса.

Чья позиция наиболее верная — покажет время. Но пока многомесячный тренд для «бочки» характеризуется как нисходящий.

Конъюнктурная непредсказуемость рынка «черного золота» стимулирует российский кабмин принимать адаптивные меры. Минфин РФ совместно с Минэнерго РФ и Минэкономразвития РФ должны проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний к ноябрю 2025 года, говорится в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Итоги этой ведомственной проработки намечено учесть в плане реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года.