Зеленский растоптал каноническое православие на Украине

Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинскую Православную Церковь власть намерена обезглавить. Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В СБУ утверждают, что он «поддерживает связь с Московской Патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Московской Патриархии». Клевету спецслужб горячо одобрил сам Зеленский, заявив, что «фигурам с политическим влиянием, работающих против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной, места на Украине нет и не будет». Тем самым он дал понять, что гонения на священников и каноническое православие вызвано именно политическими мотивами.

Опальный депутат Верховной рады Александр Дубинский дал жёсткую оценку происходящему: »Комедиант лишил украинского гражданства митрополита Онуфрия, который сделал для Украины добра несчётное количество раз больше, чем сам Зеленский. Таким образом, это борьба зла с добром. Очевидно, что сделано это, чтобы обезглавить Церковь и продолжить её уничтожение. Антихрист продолжает вести всех в ад». А украинский политолог Кость Бондаренко уверен, что атака на Блаженнейшего связана с начавшимся процессом по реализации закона по запрету УПЦ. «Это сознательная кампания по уничтожению канонической Церкви. В дальнейшем маховик политических репрессий против УПЦ будет ещё больше раскручиваться", — подчеркнул он. Политолог считает, что после лишения гражданства митрополиту может грозить экстрадиция. Пока что вся надежда на помощь американцев и международных религиозных организаций.

Находящийся под домашним арестом и санкциями киевского режима митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обвинил киевские власти в гонениях. «Фактически лишение гражданства — форма политических репрессий без соблюдения законных процедур и с нарушением Конституции Украины. Это ставит перед верующими УПЦ вопрос: что сильнее — юридические постановления или вечные духовные истины? Хотя государство забрало его гражданство, духовные обязанности — молитва, пастырская забота, проповедь — остаются. Это должно нас вдохновлять объединится вокруг нашего Предстоятеля. Каноническая связь сильнее формальных штампов в паспорте. Однако мы видим, что насильственное давление вызывает лишь отторжение и углубление духовного конфликта внутри общества. Из клира УПЦ только единицы, кто поддался такому давлению. Для верных чад УПЦ и для духовной жизни в стране это ведёт к усугублению раскола, росту недоверия между государством и народом», — сказал митрополит Лука.

Лишение Онуфрия гражданства — сигнал, что глава УПЦ не пошёл на сговор с украинским режимом, который принуждал его к слиянию с раскольнической церковью ПЦУ. Указ о лишении гражданства под надуманным предлогом о паспорте РФ — это ультиматум Банковой, которая взяла курс и на замену Онуфрия как руководителя Украинской православной церкви, и на подрыв канонического православия. Заодно таким образом режим Зеленского отвлекает общество от нарастающих военных и экономических проблем. Кроме того, лишение митрополита гражданства откроет путь к изъятию имущества, земли, недвижимости у канонической православной церкви и передачи всего раскольникам из ПЦУ.

Тем временем глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиерей Климент опроверг заявление СБУ о наличии российского гражданства у Блаженнейшего Онуфрия, сказав, что «У Митрополита Онуфрия нет никаких других паспортов, кроме украинского». По словам архиерея, Митрополит Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины и обжаловать указ Зеленского о лишении гражданства в суде. Ведь по Конституции Украины (ст. 25) никто не может лишить украинского гражданина гражданства и выдворить из Украины. Предстоятель УПЦ может обратиться и в ЕСПЧ, и в другие правовые международные структуры.

Юристы считают, что после лишения Зеленским гражданства Предстоятелю канонической УПЦ Онуфрию придётся юридически оформлять новый статус на Украине. При этом главный вопрос – согласятся ли власти оставить его на территории Украины или депортируют. Что же касается статуса митрополита, то устав УПЦ ничего не говорит о том, что её глава должен быть обязательно гражданином Украины или проживать на украинской территории. То есть высылка Онуфрия за пределы Украины не изменит его статуса. Предстоятель УПЦ избирается пожизненно и может уйти на покой лишь по собственному желанию.

А украинские СМИ продолжают травлю митрополита и теперь стали требовать обменять его на пленных радикалов из националистических штурмовых полков. Эти ультиматумы уже выдвигались, в частности, командиром бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) Денисом Прокопенко, который призывает включить священников УПЦ в списки для обмена военнопленными. Вероятно, что решение Зеленского в отношении митрополита Онуфрия — это новый повод для шантажа и намерения вернуть боевиков.

В целом, все происходящее с гонениями на УПЦ, ее клириков и прихожан — это уже новый уровень цинизма украинской власти и абсолютный произвол. Когда попытка добиться административными путями передела собственности церкви и уничтожить неподконтрольную власти УПЦ потерпела крах, а раскольники так и не смогли переманить себе большую часть украинских верующих, пришлось применять силу и беззаконие.

А глава Службы безопасности Украины Василий Малюк открыто признал, что преследование священников УПЦ является для спецслужбы «отдельным направлением работы». Поэтому, чтобы лишить структуру пастырей, нарастают репрессии против священников. Кроме этого, в последний месяц по стране прокатилась волна насильственной мобилизации духовенства. Священников хватают прямо на улицах, у храмов и монастырей, принудительно отправляя в военкоматы. Вот лишь несколько примеров.

В Одесской области похитили и 5 дней удерживали протоиерея Александра Московчука из Свято‑Троицкого храма в с. Трояндовое. Его заставляли подписать военный контракт, несмотря на возраст, здоровье и духовный сан. В военной части на Львовщине удерживают настоятелей двух храмов и ещё нескольких клириков канонической Украинской православной церкви. На них оказывается давление, чтобы они подписали документы и приняли присягу. Священнослужители отказываются. Также стало известно, что власть организовала централизованную рассылку повесток священникам УПЦ - для этого задействован отдельный департамент при министерстве обороны, где формируют базу данных всех священнослужителей УПЦ и выдают персональные повестки. В Ровно военкомат задержал настоятеля храма св. Параскевы протоиерея Александра Жука и направил его в ВСУ. Задержаны и принудительно доставлены на прохождение военно-врачебной комиссии три священника и настоятель Почаевского мужского монастыря. Затем их передали в одну из частей теробороны в Сумской области. УПЦ вычеркнута из списка религиозных объединений, освобождённых от мобилизации, тогда как раскольники, остальные конфессии и даже сектанты получили освобождение от армии. Мобилизация священников канонического православия на Украине — это не просто нарушение религиозных норм (священники при рукоположении клялись служить Богу и людям и не брать в руки оружие), а методичная зачистка неугодных режиму Зеленского.

Это по его распоряжению в храмах и святилищах украинские боевики начали устраивать свои расположения. Так, подразделение ВСУ численностью около 50 человек захватило здание Изюмской епархии УПЦ, а в подвале устроили склад боеприпасов. При этом при изгнании духовенство подверглось избиениям и увечьям. ВСУ специально укрылись в храмовом помещении, зная, что Россия не наносит удары по религиозным объектам. Провокация с обустройством ВСУ в церкви рассчитана на шумиху, чтобы Киев обвинил Россию в «преступлениях против церкви».

Однако именно гонения Украины на УПЦ и ее главу вызвали международный резонанс. Член конгресса США республиканка Анна Паулина Луна резко высказалась по этому поводу: «Зеленский запретил Православную Церковь. Могу обещать, что для вас не будет никакого финансирования вооружений, Зеленский. Переговоры о мире. Мы не ваша копилка».

Неоднократно публично осуждал украинские власти за преследование УПЦ и призывал ограничить военную помощь Киеву в связи с этим и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В частности, он заявлял, что «если война приведёт к уничтожению христианской общины на Украине, это станет позором для Соединённых Штатов». Также вице-президент США критиковал Европу за терпимость к преследованию христиан. «Наш позор, что мы не видели, что это приближается. Наш позор за бездействие. Наш позор за отказ использовать миллиарды долларов, которые мы отправляем в Украину, как рычаг, чтобы обеспечить и гарантировать религиозную свободу», – заключил Джей Ди Вэнс.