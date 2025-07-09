Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах

Заявления президента США Дональда Трампа о вооружении Киева, а также его критика в отношении президента РФ Владимира Путина являются свидетельством "возврата к основному принципу внешней политика США на протяжении десятилетий" - к противостоянию с Москвой. С таким заявлением выступил телеканал CNN.

"Трамп снова оказывается там, где всегда был [бывший президент США Джо] Байден", - отмечает телеканал. При этом отмечается, что такое изменение риторики можно трактовать как "отчаяние" на текущем этапе развития конфликта.

Телеканал положительно оценивает решение продолжить оружейные поставки Киеву и указывает на срочность поставок дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, при этом отмечает, что это едва ли сможет оказать Киеву поддержку, достаточную для того, чтобы выстоять на фронте. Предстоящие месяцы станут для Украины "критическими и непредсказуемыми", невзирая на возобновление американской военной помощи.

Однако политический аналитик Михаил Павлив считает, что «никакого восстановления поставок вооружений Украине не происходит, и инсайдерская информация о десяти ракетах для систем Пэтриот - это просто курам на смех. И о 30-ти ракетах, которые были остановлены в Польше, а потом отозваны - это все ерунда. Риторика риторикой, для Трампа эта история обычна, но я бы оценивал по реальным делам. А реальные дела пока никак не опровергают факты: США в целом выходят из украинского кризиса».

По словам эксперта, «если последуют санкции против России или возобновятся поставки оружия Киеву, то в переговорном процессе между США и Россией может возникнуть пауза. В тоже время все зависит от того, что будет сформулированы санкции и какое оружие может поставляться на Украину. Но пока, если это будет сделано, просто возникнет некая пауза. А говорить о том, что переговорный процесс между США и Россией прекратиться, пока рано. Надо подождать, что будет завтра, и что в итоге будет внесено в проект закона о вторичных санкциях. Не следует спешить с выводами».