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Политика
Получит ли Трамп Нобелевскую премию?
Мнение политолога Александра Конькова
9 июля 2025 / 10:02
Получит ли Трамп Нобелевскую премию?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. "Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить", - сказал он на встрече с американским лидером в Белом доме.

Нетаньяху добавил, что высоко ценит усилия Трампа, направленные на "достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке".

Доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Коньков отмечает, что «эту новость стоит рассматривать как скорее пиаровскую акцию. Нетаньяху, с одной стороны, всячески пытается сохраниться на плаву и позиционировать себя не просто, как лидера Израиля, но и как участника современных глобальных отношений. С другой стороны, он хочет выразить благодарность Трампу, и не просто выдвигает его кандидатуру, а делает множество жестов, которые поддержат самолюбие Трампа. А это сегодня становится важным фактором в мировой политике. Кроме того, он показывает свою лояльность нынешней американской администрации. Но если говорить о сущности этого пассажа, то, думаю, что трамповская политика сегодня становится сиюминутной, взрывной, пиаровской и в меньшей степени завершается реальными результатами и серьезными решениями».  

Эксперт также считает, что «несмотря на те неоднозначные решения, которые принимает Нобелевский комитет, пока рано говорить о вероятности получения Трампом Нобелевской премии мира. Пока еще не сложилось четкого сцепления между нынешней американской администрацией и теми глобалистскими активами, которые есть у США в современном мире.  Ведь Нобелевскую премию следует рассматривать, как один из инструментов сообщества глобалистов, которые всегда шли впереди США и всего политического Запада. Поэтому на сегодня получение Трампом этой премии маловероятно. Но определенные ресурсы у Трампа есть, и он может еще повернуть мир под себя в оставшиеся годы его текущей каденции».              

 

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