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Безопасность
Состояние троих раненых из-за атаки ВСУ на курский пляж оценивается как тяжелое
9 июля 2025 / 10:15
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
Три человека, пострадавшие в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курской области, находятся в тяжелом состоянии. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Шесть получивших ранения при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу. Ночью заехал к ним. После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они прошли успешно", - указал он.
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