Состояние троих раненых из-за атаки ВСУ на курский пляж оценивается как тяжелое

Три человека, пострадавшие в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курской области, находятся в тяжелом состоянии. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Шесть получивших ранения при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу. Ночью заехал к ним. После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они прошли успешно", - указал он.