CNN: Трамп угрожал разбомбить Москву и Пекин

Президент США Дональд Трамп заявил в 2024 году на одном из собраний доноров по сбору средств, что угрожал главе российского государства Владимиру Путину "разбомбить Москву к чертям" в случае начала военных действий против Украины. Об этом информировал телеканал CNN, ссылаясь на аудиозапись в его распоряжении.

"Я сказал Путину: "Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. У меня нет выбора", - цитирует CNN американского лидера.

По его словам, президент РФ ответил, что не верит ему, однако Трамп полагает, что он поверил "на 10%".

Согласно данным телеканала, глава Белого дома передал аналогичное послание председателю КНР Си Цзиньпину относительно Тайваня, пригрозив атакой на Пекин.

Штаб Трампа воздержался от комментариев по поводу содержания аудиозаписей, указывает CNN.

Некоторое время назад президент США отметил, что "очень недоволен" своим телефонным разговором с Путиным, который состоялся 3 июля.