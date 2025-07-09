На Солнце зафиксирована новая сильная вспышка

На Солнце зафиксировали очередную вспышку предпоследнего класса мощности - М. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщает ТАСС.

"В среду, 9 июля, в 07:25 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.3 (N20E78) продолжительностью 28 минут", - говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось о первой в этом месяце вспышке класса М.

Как заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, обе вспышки не окажут на Землю никакого влияния.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности рентгеновского излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.