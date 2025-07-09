Переход системы высшего образования на новую модель состоится в 2027 году

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в 2027 году. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.

"Вся система перейдет до 2027 года. Первый шаг - провести расширение приема в рамках президентского указа, чтобы нам отработать все механизмы на более широком круге образовательных организаций", - отметил он.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в стране в 2023 - 2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

Новая система вводит базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Срок обучения на базовом высшем уровне составляет от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.