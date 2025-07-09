Мишустин отметил, что технологии Роскосмоса должны быть отечественными и качественными

Работа Роскосмоса должна удовлетворять требованиям по качеству, а используемые технологии должны быть отечественными. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин при общении с руководителем госкорпорации Дмитрием Бакановым.

"К деятельности Роскосмоса предъявляются особые условия. Технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными и отвечать максимально высоким требованиям", - подчеркнул Мишустин.

Он также обратил внимание на "очень большое влияние на смежные отрасли" со стороны Роскосмоса, так как "корпорация активно занимается наукой и технологиями".