Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился снижением

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 9 июля отметился снижением ключевых индексов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи опускался на 1%, до 2 727,98 пункта, индекс РТС также снижался на 1% - до 1 099,39 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи демонстрировал рост на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,879 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 719,24 пункта (-1,32%), индекс РТС составлял 1 095,87 пункта (-1,32%). Вместе с тем курс юаня незначительно замедлил рост, до 10,874 рубля (+1,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.