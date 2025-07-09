Гросси предостерег страны Европы от попыток получения ядерного оружия

Страны Европы не должны пытаться получить ядерное оружие, поскольку это превратит мировой порядок в "закон джунглей". На это обратил внимание гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Если даже уже страны Европы подавали бы пример нарушения Договора о нераспространения ядерного оружия, мы бы быстро очнулись в мире, где 20-30 стран обладают ядерным оружием. Ведь потенциал для создания такого оружия имеется во всей Западной Европе, во многих странах Азии, а также в странах Персидского залива", - отметил он. "Мы вернулись бы к закону джунглей, каждый действовал бы сам по себе. Тогда ядерное сдерживание перестало бы работать и это оружие было бы применено", - указал Гросси.

В марте текущего года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа обсуждать с европейскими странами вопрос использования французских возможностей ядерного сдерживания для защиты континента. Этой инициативой заинтересовались несколько стран Европы, в частности, Польша.