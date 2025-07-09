Доллар на межбанке впервые с 27 июня опускался ниже 78 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке в среду опускался ниже 78 рублей впервые с 27 июня текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 09:27 мск, курс американской валюты снижался на 0,8% и находился на отметке в 77,875 рубля. К 10:47 мск курс доллара замедлил снижение и торговался на уровне 78,252 рубля (-0,32%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке терял 0,48%, опускаясь до 91,568 рубля.