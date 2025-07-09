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Политика
Глава МИД России 11-13 июля посетит КНДР
9 июля 2025 / 12:31
© Михаил Метцель/ ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР. Об этом информировала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств", - указала она.
Первый раунд стратегических консультаций состоялся в ноябре прошлого года в рамках официального визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву. Встреча продолжалась более трех часов.
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