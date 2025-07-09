Глава МИД России 11-13 июля посетит КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР. Об этом информировала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств", - указала она.

Первый раунд стратегических консультаций состоялся в ноябре прошлого года в рамках официального визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву. Встреча продолжалась более трех часов.