Bloomberg: Евросоюз хочет передать Украине €100 млрд

Еврокомиссия (ЕК) включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2028-2034 годы статью в €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом со ссылкой на проект документа передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, ЕК аргументирует образование такого фонда необходимостью "поддержки стабильной финансовой помощи Украине".

С начала конфликта на Украине совокупная финансовая, экономическая и военная помощь Киеву со стороны ЕС и его стран-членов составила €160 млрд, однако все эти средства выделялись не системно, а в виде многочисленных специальных программ, кредитных линий, национальных и европейских займов.

На нынешнем этапе ЕК предлагает сделать помощь Украине структурной статьей бюджета объединения, то есть обязательной частью расходов ЕС на следующий бюджетный цикл. Бюджетное планирование в сообществе осуществляется семилетними периодами. Государства ЕС принимают единогласно так называемый перспективный семилетний бюджет, в рамках которого затем утверждаются годовые бюджеты сообщества.

Проект бюджета на 2028-2034 годы Еврокомиссия планирует представить на следующей неделе. Переговоры по этому плану могут продолжаться до конца 2027 года и должны привести к компромиссу.