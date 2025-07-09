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В Кремле отреагировали на сообщение об угрозах Трампа разбомбить Москву
9 июля 2025 / 12:58
В Кремле отреагировали на сообщение об угрозах Трампа разбомбить Москву
© Сергей Булкин/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с Дональдом Трампом, когда тот не возглавлял Соединенные Штаты. Так прокомментировал заявления действующего американского лидера 2024 года пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее CNN распространила запись выступления Трампа перед донорами его избирательной кампании. Будущий хозяин Белого дома якобы заявил, что угрожал Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы при помощи военной силы.

"Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом США", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга и предложил переадресовать вопрос в вашингтонскую администрацию.

С начала текущего года президенты России и США провели шесть телефонных разговоров, из которых четыре - за последние полтора месяца. По большей части такие беседы были посвящены вопросам украинского урегулирования и нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. 

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