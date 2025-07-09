В мессенджере Max стали доступны групповые видеозвонки

Пользователям отечественного мессенджера Max стали доступны групповые видеозвонки с неограниченным количеством участников. Об этом информировала пресс-служба мессенджера.

"Пользователям Max теперь доступны групповые видеозвонки. Длительность видеоконференции и количество участников в ней не ограничены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для создания группового звонка необходимо нажать кнопку "Звонки" внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого появится ссылка на онлайн-встречу, которой можно поделиться. В ходе группового видеозвонка пользователь, в частности, видит список участников.

Ожидается, что "в ближайшее время в групповом звонке появится чат с участниками, организатор сможет делиться правами администратора, а пользователи - выбирать себе нейроаватары и фоны".

Проект закона о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы назывался мессенджер Max. Его разработчиком выступает VK.

Max развивается в качестве отечественной альтернативы WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов. Его функциональность делает платформу перспективной для дальнейшей интеграции с "Госуслугами".